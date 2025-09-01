जगतियाल में मां के गर्भ में भ्रूण के रूप में हैं गणपति, स्वस्थ गर्भावस्था के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश - GANESH CHATURTHI 2025
By PTI
Published : September 1, 2025 at 11:59 AM IST
तेलंगाना के जगतियाल में विश्वश्री यूथ एसोसिएशन इस साल शानदार संदेश के साथ गणेश चतुर्थी मना रहा है. रचनात्मकता के लिए मशहूर एसोसिएशन ने मां के गर्भ में भ्रूण के विकास को थीम बनाया है. प्रतिमा में मां के गर्भ में बच्चे का पहली से नौवीं तक हर महीने विकास दिखाया गया है. इसका मकसद स्वस्थ गर्भावस्था के बारे में जागरूकता बढ़ाना है. श्रद्धालु इस रचनात्मकता की जमकर तारीफ कर रहे हैं. उनका कहना है कि इससे जच्चा-बच्चा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं. आयोजकों ने प्रतिमा बनाने के लिए सिर्फ मिट्टी का इस्तेमाल किया है. ये पर्यावरण संरक्षण का संदेश है.