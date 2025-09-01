जगतियाल में मां के गर्भ में भ्रूण के रूप में हैं गणपति, स्वस्थ गर्भावस्था के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश - GANESH CHATURTHI 2025

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By PTI

Published : September 1, 2025 at 11:59 AM IST

1 Min Read

तेलंगाना के जगतियाल में विश्वश्री यूथ एसोसिएशन इस साल शानदार संदेश के साथ गणेश चतुर्थी मना रहा है. रचनात्मकता के लिए मशहूर एसोसिएशन ने मां के गर्भ में भ्रूण के विकास को थीम बनाया है. प्रतिमा में मां के गर्भ में बच्चे का पहली से नौवीं तक हर महीने विकास दिखाया गया है. इसका मकसद स्वस्थ गर्भावस्था के बारे में जागरूकता बढ़ाना है. श्रद्धालु इस रचनात्मकता की जमकर तारीफ कर रहे हैं. उनका कहना है कि इससे जच्चा-बच्चा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं. आयोजकों ने प्रतिमा बनाने के लिए सिर्फ मिट्टी का इस्तेमाल किया है. ये पर्यावरण संरक्षण का संदेश है.

For All Latest Updates

TAGGED:

गणेश चतुर्थी 2025तेलंगाना में भ्रूण के रूप में गणपतिFOETUS GANAPATI IN TELANGANAभ्रूण गणपतिGANESH CHATURTHI 2025

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पहलगाम हमले पर जापान ने दिया भारत का साथ, कहा- आतंकियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई

भारतीय उद्योग की 'रीढ़' खतरे में: SMEs लगा रहे सरकार से गुहार

अल्लू अर्जुन की दादी का 94वें की उम्र में निधन, शूट कैंसल कर घर पहुंचे 'पुष्पा' स्टार, आज होगा अंतिम संस्कार

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.