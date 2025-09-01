तेलंगाना: हैदराबाद में कपरा झील पर दिखा गणेश विसर्जन समारोह का भव्य नजारा - GANESH CHATURTHI 2025
🎬 Watch Now: Feature Video
By PTI
Published : September 1, 2025 at 1:33 PM IST
तेलंगाना के हैदराबाद में रविवार को कुछ लोगों ने धूमधाम से गणेश उत्सव के पांचवें दिन बप्पा को विसर्जित किया. ढोल-नगाड़ों के साथ भक्ति और उत्साह से सराबोर परिवार और सांस्कृतिक समूह कपरा झील पर जमा हुए और बप्पा को विदाई दी. श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, प्रशासन ने इसका खास ध्यान रखा. भीड़ को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रमुख जगहों पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था. हैदराबाद में रविवार को हुए गणेश प्रतिमा विसर्जन ने अगले हफ्ते होने वाले भव्य समापन की झलक दिखाई. छह सितंबर को जब पूरे शहर से बड़ी-बड़ी प्रतिमाएं विसर्जन के लिए निकलेंगी, तब ये उत्सव अपने चरम पर होगा.