गोवा: हिंदू-ईसाई मिलकर मनाते हैं गणेश चतुर्थी का त्योहार - GANESH CHATURTHI 2025 IN GOA

By PTI

Published : August 29, 2025 at 11:01 AM IST

1 Min Read

गोवा में पणजी के पास मछुआरों की बस्ती कैकरा में कैथोलिक और हिंदू परंपराएं मिलाकर गणेश चतुर्थी मनाती जाती है. ये ग्रामीण सांस्कृतिक समन्वय की अद्भुत मिसाल है. ईसाई उपनाम वाले कई लोग इस मौके पर भगवान गणेश को प्रसाद चढ़ाते हैं. गांव वालों का कहना है कि उनकी ये पहचान सालों से विकसित हुई है. हिंदू और ईसाई नाम मिल कर अनूठी स्थानीय संस्कृति बनाते हैं. अनोखे अंदाज में ये त्योहार करीब 50 साल पहले शुरू हुआ. उस वक्त गांव के कुछ ईसाईयों ने हिंदू रीति-रिवाज अपनाने का फैसला किया. गांव में एक मंदिर भी है. ये संरक्षक देवता रावलनाथ को समर्पित है. मंदिर की दीवारों पर पवित्र क्रॉस भी हैं.

TAGGED:

गोवा में गणेश चतुर्थी 2025GANESH CHATURTHI GOA CARCA VILLAGEगणेश चतुर्थी में हिंदू ईसाईGANESH CHATURTHIGANESH CHATURTHI 2025 IN GOA

