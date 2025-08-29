गोवा में पणजी के पास मछुआरों की बस्ती कैकरा में कैथोलिक और हिंदू परंपराएं मिलाकर गणेश चतुर्थी मनाती जाती है. ये ग्रामीण सांस्कृतिक समन्वय की अद्भुत मिसाल है. ईसाई उपनाम वाले कई लोग इस मौके पर भगवान गणेश को प्रसाद चढ़ाते हैं. गांव वालों का कहना है कि उनकी ये पहचान सालों से विकसित हुई है. हिंदू और ईसाई नाम मिल कर अनूठी स्थानीय संस्कृति बनाते हैं. अनोखे अंदाज में ये त्योहार करीब 50 साल पहले शुरू हुआ. उस वक्त गांव के कुछ ईसाईयों ने हिंदू रीति-रिवाज अपनाने का फैसला किया. गांव में एक मंदिर भी है. ये संरक्षक देवता रावलनाथ को समर्पित है. मंदिर की दीवारों पर पवित्र क्रॉस भी हैं.