ओडिशा के गजपति जिले में बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही, खेत में काम कर रहे पिता-पुत्र लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी - LANDSLIDE IN GAJAPATI
Published : October 3, 2025 at 5:47 PM IST
ओडिशा के गजपति जिले में भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने जबर्दस्त तबाही मचाई है. कई जगहों पर रिहाइशी इलाकों में पानी घुस गया। चार जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ.. सड़कों पर मिट्टी जमा हो गया और आवाजाही ठप पड़ गई। लैंडस्लाइड के दौरान खेत में काम कर रहे एक बाप-बेटे लापता हैं. लोगों को आशंका है कि दोनों मलबे में दब गए.. लोगों में मची अफरातफरी के बीच प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है. दोनों को ढूंढने के लिए फायर डिपार्टमेंट की तीन टीमें काम कर रही हैं. राहत और बचाव के काम का जायजा लेने के लिए माइन्स और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बिभूति भूषण जेना खुद घटनास्थल पहुंचे. गुरुवार को मवेशी चरा रहे एक शख्स की चट्टान में दबकर मौत हो गई. बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से गजपति जिले में भारी बारिश हुई.. जिससे यहां स्थिति खराब हो गई. गजपति के महेंद्रगिरी इलाके में दहशरा मेले देखने आए 24 सैलानी यहां फंस गए.. जिन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित उनके घरों की ओर रवाना कर दिया गया. जनजीवन को पटरी पर लगाने के लिए प्रशासन की टीमें लगातार काम कर रही हैं.