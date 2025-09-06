पुलिस वैन में घुसा विशालकाय अजगर, पुलिसकर्मियों के उड़े होश, देखें रेस्क्यू वीडियो - HARIDWAR PYTHON RESCUE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 6, 2025 at 11:43 AM IST

1 Min Read

हरिद्वार भीमगोड़ा में  पुलिस की वैन में अचानक अजगर दिखने से हड़कंप मच गया. आनन-फानन में अजगर निकले की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई. सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने वैन से अजगर को बमुश्किल रेस्क्यू किया. जिसके बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को सकुशल जंगल में छोड़ा. हरिद्वार रेंज अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि बीती देर रात करीब 2:00 बजे अजगर निकलने की सूचना प्राप्त हुई थी, अजगर हरिद्वार के खरखरी क्षेत्र में पुलिस की वैन में घुस गया है. जिसके बाद वन विभाग की टीम से संतन सिंह नेगी को भेजा गया, कड़ी मशक्कत के बाद करीब एक घंटे बाद अजगर को रेस्क्यू कर लिया गया. उन्होंने बताया कि अजगर की लंबाई 8 से 9 फीट के करीब थी. बता दें कि बरसात के मौसम में बिलों में पानी घुसने से सांप, अजगर बाहर निकलकर रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाते हैं. ऐसे में लोगों को सतर्क रहना जरूरी है.  

For All Latest Updates

TAGGED:

HARIDWAR PYTHON RESCUEHARIDWAR LATEST NEWSFOREST DEPARTMENT PYTHON RESCUEहरिद्वार अजगर रेस्क्यूHARIDWAR PYTHON RESCUE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.