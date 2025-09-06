हरिद्वार भीमगोड़ा में पुलिस की वैन में अचानक अजगर दिखने से हड़कंप मच गया. आनन-फानन में अजगर निकले की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई. सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने वैन से अजगर को बमुश्किल रेस्क्यू किया. जिसके बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को सकुशल जंगल में छोड़ा. हरिद्वार रेंज अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि बीती देर रात करीब 2:00 बजे अजगर निकलने की सूचना प्राप्त हुई थी, अजगर हरिद्वार के खरखरी क्षेत्र में पुलिस की वैन में घुस गया है. जिसके बाद वन विभाग की टीम से संतन सिंह नेगी को भेजा गया, कड़ी मशक्कत के बाद करीब एक घंटे बाद अजगर को रेस्क्यू कर लिया गया. उन्होंने बताया कि अजगर की लंबाई 8 से 9 फीट के करीब थी. बता दें कि बरसात के मौसम में बिलों में पानी घुसने से सांप, अजगर बाहर निकलकर रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाते हैं. ऐसे में लोगों को सतर्क रहना जरूरी है.