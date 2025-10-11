अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी का दारुल उलूम देवबंद में स्वागत, मुत्तकी को देखने के लिए उमड़ी भीड़ - AFGHAN FOREIGN MINISTER IN DEOBAND

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 11, 2025 at 5:46 PM IST

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी आज उत्तरप्रदेश के सहारनपुर स्थित इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद पहुंचे, जहां उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी. भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि गार्ड ऑफ ऑनर भी नहीं होने दिया गया. लोगों ने सुरक्षा घेरा तोड़कर अमीर खान मुत्तकी की गाड़ी को घेर लिया.. भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। दारुल उलूम देवबंद पहुंचकर मुत्ताकी ने खुशी जताई. अपने स्वागत से गदगद मुत्तक़ी ने भारत और अफगानिस्तान के संबंधों के भविष्य को उज्ज्वल बताया.

ऐसा पहली बार हो रहा है जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री दारुल उलूम देवबंद आए. मुत्तकी के देवबंद दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए, वहीं खुफिया एजेंसियां भी लोगों की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है.

AFGHAN FOREIGN MINISTER IN DEOBANDदेवबंद में अमीर खान मुत्तकीदारुल उलूम देवबंद का इतिहासअफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकीAFGHAN FOREIGN MINISTER IN DEOBAND

