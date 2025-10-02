तमिलनाडु के पुदुक्कोटई में फूलों की कीमतें गिर गई हैं. इसने इस त्योहारी सीजन में किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. चमेली के फूल के दामों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई. वहीं दूसरे फूलों के दाम गिर गए हैं। कुछ फूलों के दाम तो 10 रुपये प्रति किलो तक कम हो गए हैं, जिससे किसानों की कमाई कम हुई है. इस बारे में एक फूल विक्रेता ने कहा, "चमेली जैसे फूल 700 रुपये प्रति किलो तक बेचे गए. इसके दाम 1000 रुपये प्रति किलो तक जाते हैं। अराली 700 रुपये में मिलता है. आमतौर पर अयुधा पूजा के समय फूलों की कीमतें इस तरह की नहीं होती हैं, लेकिन ये बहुत कम कीमत पर बेचे जा रहे है. सेंटीपीड फूल 10 रुपये प्रति किलो बेचे जा रहे हैं, ये फूल हमारे जिले में ही उगाए जाते हैं." कई फूल त्रिची और होसुर जैसे पड़ोसी इलाकों से पुदुक्कोट्टई फूल बाजार में लाए गए. मालाओं और प्रसाद के लिए इस्तेमाल होने वाले ये फूल, खासकर त्योहारों के सीजन में, किसानों के लिए अच्छा मुनाफा कमाने का एक अहम जरिया हैं.