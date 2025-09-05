बड़ा हादसा : हाइवा ट्रक बहकर पलटा, तीन क्रेनों की मदद से निकाला - BHARATPUR ACCIDENT

Published : September 5, 2025 at 6:35 PM IST

भरतपुर: जिले के बयाना क्षेत्र में शुक्रवार को गंभीरी नदी पर बनी पुलिया पर एक बड़ा हादसा हो गया. करौली जिले के पांचना बांध से छोड़े गए पानी के चलते नदी में तेज बहाव आ गया, जिससे पुलिया पार करने के दौरान एक हाइवा ट्रक पानी में बहकर पलट गया. हादसे के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक चालक को पानी के अंदर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया. हादसे के बाद रुदावल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को नदी से बाहर निकालने के लिए तीन क्रेनों की मदद ली गई. जानकारी के अनुसार हादसा सालाबाद ग्राम पंचायत के नदी का गांव-ब्रह्मबाद मार्ग पर बने गंभीरी नदी की रपट/पुलिया पर हुआ. शुक्रवार को एक हाइवा ट्रक पुलिया पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से ट्रक पलट गया. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. हादसे की सूचना मिलते ही खेरिया मोड़ चौकी प्रभारी घनश्याम पोसवाल मय जाब्ते के मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाने की कोशिश शुरू की. उन्होंने बताया कि पुलिस और प्रशासन की टीमों ने तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाया. नदी का जलस्तर अधिक होने और बहाव तेज रहने के कारण ट्रक को बाहर निकालने में कठिनाइयां आईं. बाद में तीन बड़ी क्रेनों की मदद से ट्रक को नदी से बाहर निकाला जा सका. ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग का इस्तेमाल रोजाना हजारों लोग करते हैं. जब भी बांध से पानी छोड़ा जाता है तो नदी का प्रवाह इतना तेज हो जाता है कि रपट पार करना बेहद खतरनाक हो जाता है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसी स्थिति में यहां राहत, बचाव के इंतजाम किए जाएं.

