लखनऊ विरासतों का खजाना...फिल्म डायरेक्टर मुजफ्फर अली बोले- ओटीटी पर कंट्रोल नहीं, एक आजाद प्लेटफॉर्म - INTERVIEW OF MUZAFFAR ALI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 8:50 PM IST

2 Min Read

लखनऊ : 'पहले की और आज की फिल्मों में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है. कभी फिल्मों को समाज का आईना कहा जाता था, लेकिन अब व्यावसायिक दबाव में वह संवेदनशील कहानियां परदे पर कम दिखाई देती हैं. फिल्म तब तक अमर नहीं होती जब तक वह समाज पर गहरा असर न छोड़े. 

यह बात मशहूर फिल्म निर्देशक मुजफ्फर अली ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में कही. मुजफ्फर अली ने अपनी चर्चित फिल्म उमराव जान का जिक्र करते हुए कहा कि यह एक ऐसी लड़की की कहानी थी जिसमें दर्द, तहज़ीब, फन और संगीत सब कुछ था. इसीलिए यह फिल्म आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है. किसी के दादा ने इसे देखा था, आज उनकी पोतियां देख रही हैं और वही एहसास पा रही हैं. ऐसी कहानियां कभी पुरानी नहीं होतीं.   

ओटीटी पर उन्होंने कहा कि आज कंट्रोल की कमी है, गालियों का अत्यधिक इस्तेमाल होता है. ओटीटी प्लेटफार्म पर जो फिल्में आ रही हैं, उनमें सच्चाई और समाज से जुड़ी कहानियां बहुत कम दिखाई देती हैं. प्रोडक्शन की पूरी रणनीति बदल चुकी है. थिएटर से अब फिल्म सीधे फोन और टीवी तक जा रही है. 

उन्होंने कहा, लखनऊ विरासतों का खजाना है. कैसरबाग जैसे धरोहर स्थल को जब तक उसकी असली हालत में नहीं लाया जाएगा, तब तक पर्यटकों को उसका असली मज़ा नहीं मिलेगा. कत्थक, संगीत और लखनऊ की तहजीब हमारी असली पहचान है, इन्हें जिंदा रखना ज़रूरी है.  

यह भी पढ़ें: यूपी में डॉग बाइट से तीन साल में 10 मौत, 6 लाख से अधिक जख्मी, कबड्डी खिलाड़ी की तड़पते हुए गई थी जान

For All Latest Updates

TAGGED:

FILM DIRECTOR MUZAFFAR ALINO CONTROL ON OTTINTERVIEW OF MUZAFFAR ALIडायरेक्टर मुजफ्फर अली का इंटरव्यूINTERVIEW OF MUZAFFAR ALI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित ख़बरें

परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह

WATCH VIDEO; यूपी के परिवहन मंत्री बोले- फेसलेस व्यवस्था में होगा सुधार, तीन जोन में जल्द डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की होगी तैनाती

August 12, 2025 at 4:53 PM IST
ETV Bharat

WATCH; सोनभद्र में दिखा 10 फीट लंबा अजगर; देखें, कैसे वन विभाग की टीम ने पकड़ा

August 12, 2025 at 3:57 PM IST
बुलंदशहर में अजगर ने बंदर को निगला.

WATCH VIDEO: देखते ही देखते बंदर को निगल गया अजगर; वन विभाग की टीम पहुंची

August 12, 2025 at 2:53 PM IST
जर्जर मकान की दीवार सड़क पर गिरी

दिल दहला देने वाला VIDEO; अमरोहा में जर्जर मकान की दीवार सड़क पर गिरी, बाइक सवार युवक दबा

August 8, 2025 at 9:02 PM IST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पूजा पाल की BJP से 'दोस्ती', सपा से 'दुश्मनी' के पीछे की क्या है Inside Story; क्या माफिया अतीक के खात्मे से बदली सोच?

यूपी के इस रेलवे स्टेशन ने पूरे किए 100 साल; रोज चलती हैं 250 से ज्यादा ट्रेनें, अब हो रहे ये बदलाव

यूपी में पहली बार; गोरखपुर में शुरू हुआ ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, सीएनजी और पीएनजी में दो प्रतिशत की होगी मिलावट

लखनऊ विश्वविद्यालय में रिसर्च ; एल्युमिनियम से होने वाले नुकसान से बचाएगा नारिंगिन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.