शौचालय के कमोड में फन फैलाकर बैठी मादा ब्लैक कोबरा, घर वालों के उड़े होश

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2025 at 9:56 PM IST

अजमेर: ज्ञान विहार कॉलोनी में स्थित एक मकान के शौचालय के कमोड में कोबरा सांप को देखकर घर में मौजूद लोगों में भय व्याप्त हो गया. शौचालय का दरवाजा बंद कर घर के सदस्यों ने स्नैक कैचर को बुलाया. स्नेक कैचर सुखदेव ने बताया कि रेस्क्यू के लिए जब वह दूसरी मंजिल पर स्थित शौचालय तक पहुंचा, तो कमोड में ब्लैक कोबरा मादा थी, जो फन फैलाकर बैठी हुई थी. रेस्क्यू करने से पहले घर के सदस्यों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया. उसके बाद मादा ब्लैक कोबरा का रेस्क्यू किया गया. 15 मिनट की मशक्कत के बाद ही मादा कोबरा काबू में आई. रेस्क्यू के बाद मादा कोबरा को पहाड़ी पर स्थित जंगल में छोड़ दिया गया. सुखदेव ने बताया कि लगातार मानसून की बारिश के बाद अब मौसम साफ हो गया है. तापमान गर्म होने के कारण रेप्टाइल्स अपने बिलों से बाहर निकलने लगे हैं. कई बार अजगर और सांप क्षेत्र में भी चले जाते हैं. इस कारण इनके दिखने की घटनाएं इन दोनों ज्यादा बढ़ रही हैं. उन्होंने बताया कि पिछले 5 दिनों में वह 10 से भी अधिक सांपों का रिस्क कर चुके हैं. वहीं उनकी टीम ने 40 के करीब सांपों का रेस्क्यू किया है.

COBRA IN TOILET COMMODEशौचालय के कमोड में कोबराCOBRA RESCUED BY SNAKE CATCHERVIDEO OF COBRA IN TOILETFEMALE BLACK COBRA IN TOILET

