पाकिस्तान को बड़ा झटका, अफगानिस्तान में दूतावास खोलेगा भारत, विदेश मंत्री एस जयशंकर का एलान - INDIAN EMBASSY IN AFGHANISTAN

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 10, 2025 at 6:33 PM IST

Choose ETV Bharat

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी के साथ द्विपक्षीय बैठक की.. जिसके बाद जयशंकर ने काबुल में मौजूद टेक्निकल मिशन को भारतीय दूतावास का दर्जा लेने का एलान किया. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि काबुल स्थित भारत के तकनीकी मिशन को भारतीय दूतावास के स्तर पर अपग्रेड करने की घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है. अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सरकार पर कब्जा किया था तो भारत ने अफगानिस्तान में अपने दूतावास और वाणिज्य दूतावास बंद कर दिए थे. इसके बाद 2022 में भारत ने वहां एक टेक्निकल टीम भेजकर अपनी उपस्थिति बनाई. बदले हालात में भारत एक बार फिर से वहां अपना दूतावास खोलने जा रहा है. इतना ही नहीं, भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के सत्ता से हटने और तालिबान के सत्ता अपने हाथ में लेने के चार साल बाद तालिबान सरकार के किसी नेता की काबुल से भारत की यह पहली उच्चस्तरीय हाईलेवल यात्रा है. इस यात्रा के दौरान भारत की ओर से अफगानिस्तान में दूतावास खोलने के एलान को पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

INDIAN EMBASSY IN AFGHANISTANअफगानिस्तान में भारत खोलेगा दूतावासविदेश मंत्री एस जयशंकरअफगान विदेश मंत्री अमीर मुत्ताकीINDIAN EMBASSY IN AFGHANISTAN

