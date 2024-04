WATCH: हिंदू नववर्ष के अवसर पर भगवान सूर्य को अर्घ्य - Hindu New Year 2024

Event on Hindu New Year in Hazaribag. हजारीबाग में हिंदू नववर्ष को लेकर लोगों ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दीं. साथ ही शहर के बीच स्थित झील के किनारे ही भंजनाजली का कार्यक्रम हुआ. जिसमें भारी संख्या में महिला और पुरुषों ने भाग लिया. संस्कार भारती की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया. संस्कार भारती के प्रदेश संगठन महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने बताया कि हमारा दायित्व है कि हम अपनी परंपरा और सभ्यता को बचाएं. इसे आने वाली पीढ़ी को भी बताएं. हिंदू धर्म में नववर्ष का प्रारंभ चैत्र मास के शुक्ल प्रतिपदा से होता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने आज ही के दिन से सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी थी. इस कारण इस दिन से ही नववर्ष का आरंभ भी हो जाता है. इसे विक्रम संवत या नव संवत्सर कहते हैं. इसका प्रारंभ सम्राट विक्रमादित्य ने किया था. इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को हिंदू नववर्ष के महत्व की जानकारी देना है.