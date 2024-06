वट सावित्री व्रत को लेकर रामनगर की महिलाओं में उत्साह, बरगद की पूजा कर मांगा आशीर्वाद - Vat Savitri Puja

Worship of Banyan tree on Vat Savitri Vrat In Ramnagar वट सावित्री व्रत और पूजा की रामनगर में धूम है. नैनीताल जिले के रामनगर स्थित सिद्धेश्वर मंदिर में महिलाओं ने सामूहिक रूप से पूजा अर्चना की. इस मौके पर सुहागिन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं ने वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा की. साथ ही वट सावित्री का व्रत भी रखा. सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में पुजारी ने महिलाओं को वट सावित्री व्रत से जुड़ी कथा सुनाई. साथ ही इस व्रत के महत्व के बारे में जानकारी दी गई. वहीं पूजा अर्चना करने पहुंची महिलाओं ने कहा कि यह व्रत हर सुहागिन महिलाएं रखती हैं. पूजा अर्चना के बाद शाम को जलपान करने के उपरांत इस व्रत का समापन किया जाता है. आज महिलाएं इस मंदिर में पर्व को लेकर कुमाऊंनी परिधान में सजधज कर पहुंची थीं. उन्होंने अपने पतियों की दीर्घायु होने की कामना के साथ ही परिवार में सुख शांति को लेकर भगवान से प्रार्थना की. महिलाओं को वट सावित्री व्रत का महिमा बता रहे पंडित महेश चंद्र जोशी ने कहा कि आज सुबह से ही वह महिलाओं को व्रत के विधि विधान और कथा सुना रहे हैं.

