दिल्ली/पटना: चुनाव आयोग बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस कर रहा है. आज बिहार चुनाव की तारीख का ऐलान किया जाएगा. उम्मीद है बिहार में दो 243 सीटों के लिए चरणों में चुनाव संपन्न होगा. रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पटना में प्रेस कांफ्रेंस में जानकारी दी थी कि छठ पूजा के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी और 22 नवंबर से पहले चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी. बता दें कि चुनाव आयोग की टीम 4 और 5 अक्टूबर को बिहार दौरे पर आयी थी. यहां के राजनीतिक दलों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारी की समीक्षा की. इसमें राजनीतिक दलों ने आयोग को सुझाव दिया था कि छठ पूजा के बाद चुनाव कराया जाए.