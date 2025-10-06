बिहार चुनाव 2025 के तारीख की घोषणा, चुनाव आयोग की प्रेस कांफ्रेस LIVE - ELECTION COMMISSION LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 6, 2025 at 4:02 PM IST

Updated : October 6, 2025 at 4:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

दिल्ली/पटना: चुनाव आयोग बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस कर रहा है. आज बिहार चुनाव की तारीख का ऐलान किया जाएगा. उम्मीद है बिहार में दो 243 सीटों के लिए चरणों में चुनाव संपन्न होगा. रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पटना में प्रेस कांफ्रेंस में जानकारी दी थी कि छठ पूजा के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी और 22 नवंबर से पहले चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी. बता दें कि चुनाव आयोग की टीम 4 और 5 अक्टूबर को बिहार दौरे पर आयी थी. यहां के राजनीतिक दलों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारी की समीक्षा की. इसमें राजनीतिक दलों ने आयोग को सुझाव दिया था कि छठ पूजा के बाद चुनाव कराया जाए. 

Last Updated : October 6, 2025 at 4:48 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR ELECTION DATE LIVEबिहार चुनावBIHAR ELECTIONELECTION COMMISSION OF INDIAELECTION COMMISSION LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मगध-शाहाबाद की 48 में से 80% सीट जीतने के लिए NDA का 'मास्टर प्लान', पवन सिंह साबित होंगे 'तुरुप का इक्का'?

दरभंगा में सिक्सर लगाएंगे संजय सरावगी या महागठबंधन के सिर सजेगा ताज, जानें सियासी समीकरण

Explainer: 20 साल से बिहार के CM लेकिन चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं नीतीश कुमार?

मतदान करने पर नक्सली करते थे खून-खराबा, बिहार के गया में आज कैसे हैं हालात, जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.