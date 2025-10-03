दुनिया भर में मशहूर कर्नाटक के मैसुरु में मनाया जाने वाला 11 दिन का दशहरा गुरुवार को समाप्त हो गया. विजयादशमी के दिन भव्य शोभायात्रा निकाली गई. इस साल 'नाडा हब्बा' के रूप में मनाया जाने वाले उत्सव, दशहरा या शरण नवरात्रि का भव्य आयोजन किया गया था. इसमें कर्नाटक की समृद्ध संस्कृति और परंपराएं दिखाई गईं, जिन्होंने शाही ठाठ-बाट और वैभव की याद दिला दी. इस दौरान हजारों लोग मशहूर 'जंबू सवारी' देखने पहुंचे. ये अभिमन्यु नाम के हाथी के नेतृत्व में एक दर्जन सजे-धजे हाथियों का भव्य जुलूस था. इनपर रखे 750 किलो के सोने के हौदे या 'अंबरी' पर मैसुरु की अधिष्ठात्री देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति थी. समारोह के दौरान खास पूजा में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी हिस्सा लिया और लोगों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दीं. जुलूस में अलग-अलग जिलों के कलाकार, सांस्कृतिक दल और झांकियां थीं। इनके जरिये में यहां की विविध संस्कृति और विरासत देखने को मिली. सरकारी विभागों की झांकियों में अलग-अलग योजनाओं, कार्यक्रमों और सामाजिक संदेशों को प्राथमिकता दी गई थी. रुक-रुक कर होती बारिश के बावजूद, जुलूस मार्ग पर भारी भीड़ थी, जिसने त्योहार का उत्साह और बढ़ा दिया.