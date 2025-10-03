पांवटा में धू-धू कर जला 50 फुट का रावण, आतिशबाजियों से गूंजा शहर - DUSSEHRA 2025
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 3, 2025 at 7:43 AM IST
पांवटा साहिब: जिला सिरमौर के नगर परिषद मैदान पांवटा साहिब में इस बार 50 फुट का रावण आकर्षण का केंद्र बना. वहीं, 45 फुट का कुंभकरण और 40 फुट का मेघनाथ भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा. 2 अक्टूबर को विजयदशमी के अवसर पर नगर परिषद मैदान में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी. चारों और माहौल 'जय श्री राम' के नारों से गुंजायमान हो उठा. वहीं, जैसे ही राम के स्वरूप में सजे कलाकार ने रावण पर बाण चलाया, पूरा मैदान तालियों और जयघोष से गूंज उठा. पल भर में ही रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले धू-धू कर जल उठे. साथ ही आकाश भी रोशनी और आतिशबाजी से जगमगा उठा. रावण दहन से पहले यहां विशेष आरती का आयोजन हुआ. राम, लक्ष्मण और सीता की झांकियों ने वातावरण भक्तिमय बना दिया. नगर परिषद पांवटा साहिब की ओर से दशहरा उत्सव के अवसर पर विशाल मेला लगाया गया.