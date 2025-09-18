पश्चिम बंगाल में कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान एक पंडाल में देवी की प्रतिमा और उनकी आंखों में खास अंदाज में लगाया गया हीरा थ्रीडी इफेक्ट के साथ श्रद्धालुओं को रोमांचित करेगा. इसे मूर्ति को पेश करने का बीड़ा उठाया है कोलकाता के शिल्प केंद्र माने जाने वाले कुम्हारटोली के कुशल कारीगरों ने,जो हर साल देवी दुर्गा की बेहतरीन मूर्तियां तैयार करते हैं. कुम्हारटोली के कारीगर इंद्रजीत पाल के मुताबिक उन्होंने आंखों में हीरे जड़ित देवी दुर्गा की मूर्ति की कल्पना की थी और अब उनका ये सपना हकीकत में तब्दील होने जा रहा है. पाल ने दावा किया कि जब रोशनी देवी की मूर्ति पर पड़ेगी तो उसकी आंखों से चमकदार किरणें निकलेंगी और उस वक्त मूर्ति ऐसी लगेगी मानों उसमें जान आ गई हो. हीरे की आंखों वाली देवी की मूर्ति का आकर्षण दुर्गा पूजा उत्सव की रौनक को और बढ़ाएगा. हालांकि खास थ्रीडी रोमांच देखने के लिए आपको न्यू टाउन के यूनी सिटी वर्ल्ड जाना होगा. इस साल दुर्गा पूजा उत्सव 28 सितंबर से शुरू होगा और दो अक्टूबर को विजयदशमी के साथ खत्म होगा.