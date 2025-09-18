प बंगाल: श्रद्धालुओं को रोमांचित करेगी हीरे जड़ित आंखों वाली दुर्गा प्रतिमा, दिखेगा थ्रीडी इफेक्ट - DURGA PUJA 2025

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By PTI

Published : September 18, 2025 at 4:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पश्चिम बंगाल में कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान एक पंडाल में देवी की प्रतिमा और उनकी आंखों में खास अंदाज में लगाया गया हीरा थ्रीडी इफेक्ट के साथ श्रद्धालुओं को रोमांचित करेगा. इसे मूर्ति को पेश करने का बीड़ा उठाया है कोलकाता के शिल्प केंद्र माने जाने वाले कुम्हारटोली के कुशल कारीगरों ने,जो हर साल देवी दुर्गा की बेहतरीन मूर्तियां तैयार करते हैं. कुम्हारटोली के कारीगर इंद्रजीत पाल के मुताबिक उन्होंने आंखों में हीरे जड़ित देवी दुर्गा की मूर्ति की कल्पना की थी और अब उनका ये सपना हकीकत में तब्दील होने जा रहा है. पाल ने दावा किया कि जब रोशनी देवी की मूर्ति पर पड़ेगी तो उसकी आंखों से चमकदार किरणें निकलेंगी और उस वक्त मूर्ति ऐसी लगेगी मानों उसमें जान आ गई हो. हीरे की आंखों वाली देवी की मूर्ति का आकर्षण दुर्गा पूजा उत्सव की रौनक को और बढ़ाएगा. हालांकि खास थ्रीडी रोमांच देखने के लिए आपको न्यू टाउन के यूनी सिटी वर्ल्ड जाना होगा. इस साल दुर्गा पूजा उत्सव 28 सितंबर से शुरू होगा और दो अक्टूबर को विजयदशमी के साथ खत्म होगा. 

For All Latest Updates

TAGGED:

DURGA DIAMOND EYESपश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा 2025दुर्गा पूजा 2025हीरे जड़ित आंखों वाली मां दुर्गाDURGA PUJA 2025

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.