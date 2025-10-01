लाइन से लगे ये हाथ रिक्शा कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में लोगों को खूब भा रहे हैं. ये रिक्शा कभी शहर में आवाजाही के अहम जरिया हुआ करते थे लेकिन अब ये धीरे धीरे गुमनामी के गर्त में खोते जा रहे हैं. साल्ट लेक के जीडी ब्लॉक दुर्गा पूजा पंडाल में इन रिक्शा को खास जगह दी गई है. इस साल की थीम के तहत इस पूजा पंडाल में हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे और उन्हें खींचने वाले लोगों को प्रतिकृतियां बनाई गई हैं. इस पंडाल में आने वाले लोग इन रिक्शा के साथ खूब तस्वीरें ले रहे हैं. साथ ही इनमें किए गए सफर की उनकी पुरानी यादें भी ताजा हो गई हैं. आयोजकों का कहना है कि पंडाल की ये थीम लोगों को खूब पसंद आ रही है. नए जमाने में हाथ से खींचे जाने वाले ये रिक्शा भले ही पुराने लगें लेकिन कभी कोलकाता इन रिक्शों के जरिये ही दौड़ता और मंजिल तक पहुंचता था.