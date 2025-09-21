पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में दुर्गा पूजा उत्सव बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है. दुर्गा पूजा में कमल के फूल का खास महत्व होता है. इस दौरान देवी को 108 कमल के फूल चढ़ाए जाते हैं. ये परंपरा रामायण काल से चली आ रही है. पश्चिम बंगाल का बीरभूम जिला कमल के फूल की खेती के लिए मशहूर है. यहां के किसान सूर्योदय से पहले ही कमल के फूल तोड़ने में लग जाते हैं, जिन्हें देशभर के श्रद्धालु खरीदते हैं. यहां के किसानों के लिए कमल सिर्फ पवित्र फूल ही नहीं, बल्कि आजीविका का जरिया भी है. दुर्गा पूजा उत्सव शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में किसान कमल के फूलों की मांग बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं.

किसानों की शिकायत है कि फूल इकट्ठा करने में की गई मेहनत के बदले उन्हें वाजिब दाम नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं. जिले की जरूरतों को पूरा करने के अलावा, बीरभूम का कमल पूरे देश तक जाता है. किसानों को उम्मीद है कि एक दिन उनकी कड़ी मेहनत को भी फूल की तरह ही महत्व दिया जाएगा.