ओडिशा में दुर्गा पूजा उत्सव की भव्य तैयारियां चल रही है. हमेशा से पंडालों की सजावट, सामुदायिक समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां की खासियत रहे हैं.

हर साल की तरह इस साल भी राजधानी भुवनेश्वर में भव्य आयोजन होगा. तमाम पंडालों के कारीगर और आयोजक दिन-रात काम पूरा करने में जुटे हैं. कई पंडालों में भक्तों को आकर्षित करने के लिए खास तरह की थीम वाले पूजा पंडाल तैयार किए गए हैं. शहर के मध्य में बने एक पंडाल को शास्त्रीय नृत्य शैली पर बनाया गया है. राजधानी भुवनेश्वर में 150 से ज्यादा पंडाल बनाए गए हैं. जहां लाखों भक्तों के आने की उम्मीद है. दुर्गा पूजा उत्सव 28 सितंबर से शुरू होगा और दो अक्टूबर को विजयादशमी पर समाप्त होगा.