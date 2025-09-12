पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के लिए सज रहे अनूठे पंडाल, कोलकाता के एक पंडाल की थीम रखी गई 'रोजमर्रा की जिंदगी के संघर्ष' - DURGA PUJA

By PTI

Published : September 12, 2025 at 1:52 PM IST

दुर्गा पूजा कुछ ही हफ्ते दूर है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता की अहिरीटोला सर्बोजनिन दुर्गा उत्सव समिति अपने पंडाल को अंतिम रूप दे रही है. इस साल उन्होंने अनूठी थीम चुनी है - 'रोजमर्रे की जिंदगी के संघर्ष'. आयोजकों ने बताया कि इस थीम का मकसद ये दिखाना है कि कैसे जीवन की चुनौतियों का सामना सरल और सकारात्मक सोच के साथ किया जा सकता है। लोगों में विश्वास पैदा करना है कि मां दुर्गा के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है. समिति का कहना है कि पूरा पंडाल तेल के डिब्बों से बनाया गया है. इन डिब्बों को उन्होंने दो महीनों में रंगा और आकार दिया है. इस साल दुर्गा पूजा का त्योहार 28 सितंबर से शुरू होगा और दो अक्टूबर तक चलेगा.

SARBOJANIN DURGA UTSAV SAMITIDURGA PUJA SEPT 28TH ON OCTOBER 2PANDAL BUILT USING OIL CONTAINERSDURGA PUJA

