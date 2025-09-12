दुर्गा पूजा कुछ ही हफ्ते दूर है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता की अहिरीटोला सर्बोजनिन दुर्गा उत्सव समिति अपने पंडाल को अंतिम रूप दे रही है. इस साल उन्होंने अनूठी थीम चुनी है - 'रोजमर्रे की जिंदगी के संघर्ष'. आयोजकों ने बताया कि इस थीम का मकसद ये दिखाना है कि कैसे जीवन की चुनौतियों का सामना सरल और सकारात्मक सोच के साथ किया जा सकता है। लोगों में विश्वास पैदा करना है कि मां दुर्गा के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है. समिति का कहना है कि पूरा पंडाल तेल के डिब्बों से बनाया गया है. इन डिब्बों को उन्होंने दो महीनों में रंगा और आकार दिया है. इस साल दुर्गा पूजा का त्योहार 28 सितंबर से शुरू होगा और दो अक्टूबर तक चलेगा.