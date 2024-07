WATCH: परेशानी का सबब बना नशे में धुत कांवरिया - Kanwariya News

Drunk Kanwariya cause of trouble for devotees. देवघर में नशे में धुत कांवरिया अन्य भक्तों के लिए परेशानी का सबब बन गया. नशे में धुत और चलने में असमर्थ कांवरिया को स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में कराया गया. इसके बाद भी वे अपना इलाज न कराकर बार-बार अस्पताल से बाहर निकल कर सड़क पर लेट जा रहे थे. सदर अस्पताल के बाहर काफी देर तक तमाशा चला. इस कारण से वहां मौजूद अन्य भक्तों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा. नशे में धुत कांवरिया ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा है. किसी प्रकार से उन्हें अस्पताल के वार्ड में भर्ती कराया गया है और उनसे स्थायी पता जानने का प्रयास किया जा रहा है.