रक्षा के क्षेत्र में 25 सितंबर, बुधवार को भारत ने रेल बेस्ड मिसाइल सिस्टम से मिसाइल लॉन्च कर ऊंची छलांग लगाई. इस जानकारी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने सोशल मीडिया X पर देश के साथ शेयर किया. उन्होंने सफलता के लिए DRDO, स्ट्रैटेजिक कमांड फोर्सेज और शस्त्र बलों को बधाई दी. भारत के अलावा इस तरह का मिसाइल सिस्टम रूस, अमेरिका, चीन और उत्तर कोरिया के पास है. भारत की इस लॉन्चिंग को बड़ी सफलता के रूप के देखा जा रहा है. रेल बेस्ड मिसाइल सिस्टम लॉन्चर के जरिए भारत युद्ध के समय अपने रेल नेटवर्क का बेहतर इस्तेमाल कर पाएगा और मिसाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होगी. कही से भी मिसाइल को लॉन्च किया जा सकेगा. ऐसे में दुश्मन देश के लिए निगरानी कठीन हो जाएगी. अग्नि प्राइम मिसाइल को इस सिस्टम से लॉन्च करने के लिए चुने जाने के पीछे बड़ा कारण- अग्नि अपने लक्ष्य को 2000 किलोमीटर तक भेद सकती है. इसमे ठोस ईधन का इस्तेमाल किया जाता है. जिससे इसे एक जगह से दूसरी जगह रेल सिस्टम से ले जाना आसान होगा. इस मिसाइल में उच्च नेविगेशन सिस्टम है और ये न्यूक्लियर पेलोड को ले जाने में सक्षम है.