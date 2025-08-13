जम्मू कश्मीर: डोडा जिला प्रशासन ने 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत एक लाख राष्ट्रीय ध्वज बांटे - HAR GHAR TIRANGA CAMPAIGN
By PTI
Published : August 13, 2025 at 2:00 PM IST
जम्मू कश्मीर के डोडा में जिला प्रशासन 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत पूरे जिले में घरों, दुकानों और संस्थानों पर लगाने के लिए एक लाख राष्ट्रीय ध्वज बांट रहा है. शहरी इलाकों में नगर निगम की टीमें घर-घर जा रही हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी राष्ट्रीय ध्वज वितरण का प्रबंधन कर रहे हैं. तिरंगा वितरित करने के साथ-साथ प्रशासन ने जिले में स्वच्छता अभियान भी शुरू किया है. 'हर घर तिरंगा' अभियान एक राष्ट्रव्यापी पहल है. ये हर घर में तिरंगा लाने और उसे फहराने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करती है. बता दें कि आठ अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है. इसी कड़ी में हर घर, हर दुकान पर तिरंगा बांटा जा रहा है.