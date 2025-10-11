अहमदाबाद में मशीन से बनाए जा रहे खूबसूरत दीये, दिवाली से पहले जोरदार मांग, देखें वीडियो - AHMEDABAD DIWALI DIYA
By PTI
Published : October 11, 2025 at 1:55 PM IST
खुशियों का त्यौहार दिवाली की तैयारी इन दिनों जोरों पर है. गुजरात में कारीगरी मिट्टी के दीये बनाने में व्यस्त हैं. अहमदाबाद के कुछ जगहों पर चारों ओर मिट्टी और मशीनों की लयबद्ध आवाज आती रहती है. अहमदाबाद का सरखेज बेहतरीन कारीगरी वाले दीयों के लिए मशहूर है. यहां के कारीगर इन दिनों मिट्टी के स्लैब को दीये के सुंदर डिजाइनों में ढालने में व्यस्त हैं. यहां ज्यादातर महिलाएं काम करती हैं. वे दीयों की भारी मांग पूरी करने के लिए हर रोज मशीन से हजारों दीये तैयार कर रही हैं. दीया बनाने वालों का कहना है कि इस साल दिवाली से पहले ही मिट्टी के दीयों का कारोबार खूब फल-फूल रहा है. वे इसका श्रेय चीन से आयात पर अंकुश लगाने वाली नीतियों को देते हैं. दिवाली पर ये दीये देश भर में घरों को रोशन करेंगे, जब हर कोई अंधकार को दूर करने वाले त्योहार का जश्न मनाएगा. इस साल दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी.