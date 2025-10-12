जम्मू कश्मीर: दिवाली से पहले मिट्टी के दीये बनाने में व्यस्त हैं जम्मू के पल्ली गांव की महिलाएं, बाजारों में है भारी मांग - DIWALI FESTIVAL

Published : October 12, 2025 at 1:37 PM IST

Choose ETV Bharat

JAMMU PALLI VILLAGESELF HELP GROUP WOMENDESIGNER DIYASदीपावलीDIWALI FESTIVAL

