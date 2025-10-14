तमिलनाडु: दिवाली के लिए खास बंदोबस्त, CCTV लगाए गए, अतिरिक्त पुलिस की तैनाती - DIWALI 2025
By PTI
Published : October 14, 2025 at 11:08 AM IST
रोशनी के पर्व दीपावली 2025 को देखते हुए तमिलनाडु के तंजावुर में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा उपाय कड़े कर दिए हैं, ताकि सुरक्षित और शांति का साथ त्योहार मनाया जा सके. इसी सिलसिले में पुलिस ने महत्वपूर्ण जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और इसकी निगरानी के लिए ज्यादा संख्या में पुलिसबलों की तैनाती बी की गई है. वहीं, पुलिस ने आम लोगों की शिकायतों को दूर करने और मदद के लिए हेल्प डेस्क भी बनाया हैं. स्थानीय प्रशासन ने लोगों से जिम्मेदारी के साथ दीवाली 2025 का त्योहार मनाने की अपील की है. बता दें, दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी.
