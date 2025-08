Updated : August 5, 2025 at 11:30 AM IST

Published : August 5, 2025 at 10:57 AM IST

By ETV Bharat Jharkhand Team

रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और संरक्षक शिबू सोरेन एक महीने से ज्यादा समय से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे. शिबू सोरेन के निधन की खबर से झारखंड के सियासी गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई. मंगलवार को विधानसभा परिसर में गुरुजी को श्रद्धांजलि देने के लिए माननीय उमड़ पड़े. दिशोम गुरु शिबू सोरेन का आज उनके पैतृक गांव रामगढ़ के नेमरा में अंतिम संस्कार होगा. सोमवार को उनका पार्थिव शरीर रांची लाया गया. मोरहाबादी स्थित उनके आवास पर पार्थिव शरीर को रखा गया. दिशोम गुरु के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे. रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और संरक्षक शिबू सोरेन एक महीने से ज्यादा समय से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे. शिबू सोरेन के निधन की खबर से झारखंड के सियासी गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई. मंगलवार को विधानसभा परिसर में गुरुजी को श्रद्धांजलि देने के लिए माननीय उमड़ पड़े. दिशोम गुरु शिबू सोरेन का आज उनके पैतृक गांव रामगढ़ के नेमरा में अंतिम संस्कार होगा. सोमवार को उनका पार्थिव शरीर रांची लाया गया. मोरहाबादी स्थित उनके आवास पर पार्थिव शरीर को रखा गया. दिशोम गुरु के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे.

