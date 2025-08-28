बेंगलुरु में गणेश चौथ से शुरू हो गया गणेशोत्सव, देखें वीडियो - GANESH CHATURTHI IN BENGALURU

By PTI

Published : August 28, 2025 at 12:41 PM IST

1 Min Read

पूरे देश के साथ-साथ बेंगलुरु में भी गणेश उत्सव का आगाज हो गया है. मंदिरों और पंडालों में पूजा करने और उत्सव मनाने के लिए श्रद्धालु पहुंचे. डोड्डा गणपति मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त उत्साह और भक्तिभाव में नजर आए. इस खास मौके पर भगवान गणेश को फूल, नारियल और मिठाइयां चढ़ाने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर पहुंचे. मंदिर के अधिकारियों ने बताया कि गणेश उत्सव सुबह अभिषेक और आरती के साथ शुरू हुआ. पूरे दिन भक्तों को प्रसाद बांटा गया. बेंगलुरु के बसवनगुडी क्षेत्र में स्थित डोड्डा गणेश मंदिर, भगवान गणेश को समर्पित शहर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है.

GANAPATHI TEMPLEDEVOTEES OFFER PRAYERSबेंगलुरु गणेश चौथगणेशोत्सवGANESH CHATURTHI IN BENGALURU

