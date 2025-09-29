सोमवार भले ही शारदीय नवरात्रि का आठवां दिन हो, लेकिन चंद्र हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये महासप्तमी है, यानी नवरात्रि का सातवां दिन. सप्तमी का दिन मां कालरात्रि की पूजा के लिए समर्पित है, जो देवी दुर्गा का सबसे उग्र रूप हैं. देवी दुर्गा बुरी शक्तियों का नाश करती हैं और अपने भक्तों को साहस, शक्ति और निर्भयता का आशीर्वाद देती हैं. इस साल नवरात्रि नौ दिनों के बजाय दस दिनों तक मनाई जा रही है. ऐसा शुभ और मंगलकारी संयोग आठ साल बाद बना है. देशभर के मंदिरों में मां के जयकारे गूंज रहे हैं. जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. मां वैष्णो के दर्शन और उनके आशीर्वाद के लिए सैंकड़ों श्रद्धालु खड़ी चढ़ाई करके पहुंच रहे हैं. 22 सितंबर से शुरू हुआ नवरात्रि का त्योहार एक अक्टूबर को खत्म होगा. दो अक्टूबर को विजयादशमी है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है.