जोधपुर: बोचासनवासी श्री अक्षरधाम पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था (बीएपीएस) जोधपुर के अक्षरधाम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा गुरुवार सुबह 6.45 बजे संपन्न हो गई है. प्रतिष्ठा प्रमुख स्वामी महाराज के कर कमलों से हुई. शाम को मंदिर लोकार्पण समारोह आयोजित होगा, जिसमें कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे. इससे पहले बुधवार देर रात को मंदिर परिसर में भव्य आतिशबाजी की गई. योगी प्रेम स्वामी ने बताया कि यह मंदिर जीवंत शिल्पकला का प्रतीक है. विश्व के लिए भारतीय संस्कृति का दूत होगा. यह आत्म शांति के स्थल है. मंदिर निस्वार्थ सेवा का प्रेरणा स्थल के रूप में काम करेगा. साधु ज्ञानानंद ने बताया कि इस समारोह में विश्व में अंटार्कटिका महाद्वीप के अलावा सभी महाद्वीप से भक्त यहां आए हैं. पूरा परिसर 42 बीघा में है. मंदिर का निर्माण करीब 10 बीघा में हुआ है. इस मंदिर में जोधपुर का ही छितर का पत्थर लगा है, जिस पर तीन हजार से ज्यादा नक्काशी उकेरी गई हैं.