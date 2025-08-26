महाराष्ट्र: नागपुर जिले का सातनवरी बना देश का पहला स्मार्ट गांव बना, देखें वीडियो - FIRST SMART INTELLIGENT VILLAGE

By PTI

Published : August 26, 2025 at 10:17 AM IST

महाराष्ट्र के नागपुर जिले के सातनवरी गांव को भारत का पहला स्मार्ट और इंटेलीजेंट गांव घोषित किया गया है. 24 अगस्त को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्मार्ट विलेज पहल की शुरुआत की. राज्य सरकार और नागपुर जिला प्रशासन के सहयोग से वॉयस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेज के सहयोग से इस पहल का उद्देश्य डिजिटल और तकनीकी प्रगति के माध्यम से ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाना है. सातनवरी के किसानों ने बताया कि अब वे मिट्टी की जांच, छिड़काव और उर्वरक प्रबंधन के लिए ड्रोन और सेंसर का इस्तेमाल करते हैं. पेयजल की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है जबकि टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं भी इस गांव में उपलब्ध हैं. अगर कोई मेडिकल टेस्ट, जैसे ब्लड टेस्ट या कुछ और जरूरी होगा तो नागपुर से डॉक्टर आकर सैंपल ले जाएंगे. कई लोगों का मानना ​​है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन तकनीकों की मदद से पलायन पर काबू और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सकता है. 

