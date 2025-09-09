दिल्ली AIIMS में चार महीने की बच्ची में 'पूंछ' की डॉक्टरों ने की सफल सर्जरी, मानी जाती है 'रेयर' कंडीशन - SUCCESSFUL SURGERY OF TAIL IN AIIMS
Published : September 9, 2025 at 7:40 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने एक चार महीने की बच्ची में ह्यूमन टेल पाए जाने पर उसकी सफल सर्जरी की है. सर्जरी करने वाले डॉक्टरों ने बताया की दुनिया में अभी तक इस तरह के सिर्फ 66 मामले ही दर्ज हुए हैं. यह एक बहुत ही दुर्लभ (रेयर) कंडीशन मानी जाती है. बच्ची छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी और उसके माता पिता बहुत गरीब थे. किसी लोकल डॉक्टर ने उन्हें एम्स जाने की सलाह दी थी जिसके बाद वे यहां पहुंचे. इस स्थिति में जो पूंछ इस बात का संकेत देती है कि जरूर शरीर के अंदर की नसें या मांसपेशियां चिपकी हैं. सर्जरी के समय बच्चे को पलटना और संभालना जटिल होता है. इस तरह की स्थिति बच्चों में तभी बनती है जब गर्भ के समय मां ने फोलिक एसिड की टेबलेट ना ली हो. डॉ. अमोल ने बताया कि बच्ची की सर्जरी सफल रही है और बच्ची अपनी बाकी की जिंदगी आसानी से जी सकती है.