दिल्ली AIIMS में चार महीने की बच्ची में 'पूंछ' की डॉक्टरों ने की सफल सर्जरी, मानी जाती है 'रेयर' कंडीशन - SUCCESSFUL SURGERY OF TAIL IN AIIMS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 9, 2025 at 7:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने एक चार महीने की बच्ची में ह्यूमन टेल पाए जाने पर उसकी सफल सर्जरी की है. सर्जरी करने वाले डॉक्टरों ने बताया की दुनिया में अभी तक इस तरह के सिर्फ 66 मामले ही दर्ज हुए हैं. यह एक बहुत ही दुर्लभ (रेयर) कंडीशन मानी जाती है. बच्ची छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी और उसके माता पिता बहुत गरीब थे. किसी लोकल डॉक्टर ने उन्हें एम्स जाने की सलाह दी थी जिसके बाद वे यहां पहुंचे. इस स्थिति में जो पूंछ इस बात का संकेत देती है कि जरूर शरीर के अंदर की नसें या मांसपेशियां चिपकी हैं. सर्जरी के समय बच्चे को पलटना और संभालना जटिल होता है. इस तरह की स्थिति बच्चों में तभी बनती है जब गर्भ के समय मां ने फोलिक एसिड की टेबलेट ना ली हो. डॉ. अमोल ने बताया कि बच्ची की सर्जरी सफल रही है और बच्ची अपनी बाकी की जिंदगी आसानी से जी सकती है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI AIIMSSUCCESSFUL SURGERY OF TAIL IN GIRLबच्ची में पूंछ की सफल सर्जरीSUCCESSFUL SURGERY OF TAIL IN AIIMS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोशल मीडिया पर बैन क्यों! क्यों घबराती हैं सरकारें, जानें भारत सहित दुनियाभर के देशों में फेसबुक, इंस्टाग्राम एकाउंट खोलने की क्या होती है उम्र

आज से एशिया कप 2025 का होगा आगाज, अफगानिस्तान-हांगकांग के बीच खेला जाएगा ओपनिंग मैच

गाजा में 70 मारे गए, हमास के कब्जे वाली इमारतें उड़ा रहा इजराइल, अब तक 300 से ज्यादा जख्मी

पावरफुल रोल्स से लेकर ब्रांड एंडोर्समेंट तक, क्यों है यामी गौतम की सबसे ज्यादा डिमांड?, जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.