देहरादून में भारी बारिश से तबाही, राज्य से दूसरे हिस्सों से कटा संपर्क, कनेक्टिविटी दुरुस्त करने में जुटी एजेंसियां

Published : September 17, 2025 at 9:08 PM IST

उत्तराखंड में कुदरत ने जमकर कहर बरपाया है। सहस्त्रधारा क्षेत्र में तीन घंटे के भीतर 264MM बारिश हुई, जिससे सरकारी और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। प्राकृतिक आपदा ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को अलग-थलग कर दिया है। देहरादून हर तरफ से कट गया है। देहरादून से मसूरी के बीच की कनेक्टिविटी बंद हैं। कई जगहों पर सड़क टूट गई हैं.. शिव मंदिर के पास एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया। पानी में फंसे पर्यटकों को रस्सी के सहारे निकालने की कोशिश की जा रही है तो दूसरी ओर पुल को रिस्टोर करने के लिए वैली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। वहीं, देहरादून से महज 2 किलोमीटर दूर भगत सिंह कॉलोनी को भी आपदा ने अपनी चपेट में ले लिया। घरों में रिस्पना नदी ने पानी और कीचड़ भर दिया। लोगों का सबकुछ कीचड़ में बह गया। देहरादून के मालदेवता, सहस्रधारा, मजयाडा, कार्लीगाड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जब ईटीवी भारत की टीम पहुंची तो हर तरफ तबाही का मंजर पसरा था। सहस्त्रधारा से महज पांच किलोमीटर ऊपर कार्लीगाड-मजयाडा में जब बादल फटा तो कई जिंदगियां भी उजड़ गई.. जिन लोगों ने उस रात के कहर को देखा वो अब भी डरे हुए हैं। उत्तराखंड में हर बार मानसून अपना कहर बरपाता है. हर बार राज्य को असहाय और बेबस करके जाता है। इस बार भी बेबसी में लोग मदद की आस लगाए बैठे हैं।  

