दमोह: बुंदेलखंड के खली कहे जाने वाले बद्री विश्वकर्मा ने दशहरा के दिन ऐसा करतब दिखाया कि लोग हैरान रह गए. दशहरा पर आयोजित चल समारोह के दौरान बद्री के सीने पर 10 क्विंटल से अधिक वजनी पत्थर रखकर तोड़ा गया. ये बद्री की सहमति से हुआ. 4 लोग भारी-भरकम हथौड़े से पत्थर को तोड़ रहे थे और बद्री टस से मस नहीं हो रहा था. ये दृश्य देख वहां मौजूद लोगों की सांसे थम सी गई. कई प्रहार के बाद आखिरकार पत्थर 2 टुकड़ों में टूट गया. इसके बाद पत्थर हटाकर बद्री को बाहर निकाला गया. पिछले साल बद्री ने ऐसा ही करतब किया था. उसने एक धारदार तलवार को अपने गले के नीचे लगाकर उस पर लटक गए थे. बद्री इंडिया गॉट टैलेंट सहित कई रियलिटी शोज में ऐसे ऐसे हैरतअंगेज कारनामे करते आ रहे हैं.