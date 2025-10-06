अरब सागर में 'शक्ति' चक्रवात के सोमवार से कमजोर पड़ने के आसार - CYCLONE SHAKTI
🎬 Watch Now: Feature Video
By PTI
Published : October 6, 2025 at 10:47 AM IST
गुजरात के द्वारका से लगभग 400 किलोमीटर दूर चक्रवाती तूफान, शक्ति, सोमवार से धीरे-धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है. मौसम विभाग ने ये जानकारी दी. इस संभावना को देखते हुए विभाग ने पश्चिमी तट पर वर्षा की चेतावनी जारी नहीं की है. पूर्वानुमान के मुताबिक छह अक्टूबर से चक्रवात की तीव्रता कम होगी. फिर भी महाराष्ट्र और गुजरात में मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों में सतर्कता बरती जा रही है. हालात को देखते हुए मुंबई में मछुआरों को मंगलवार तक समुद्र में न जाने का निर्देश दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि वे अरब सागर में चक्रवात पर लगातार नजर रखे हुए हैं. उन्होंने लोगों, और खास कर पश्चिमी तट पर रहने वालों से विभाग के निर्देशों का पालन करने की अपील की है.