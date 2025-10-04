महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान 'शक्ति' को लेकर अलर्ट जारी, तेज हवा के साथ भारी बारिश की आशंका - CYCLONE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 4, 2025 at 9:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

 मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कुछ जिलों में चक्रवात 'शक्ति' को लेकर अलर्ट जारी किया है. तूफान का खतरा शनिवार से मंगलवार 7 अक्टूबर के बीच है. ये चेतावनी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए जारी की गई है. मौसम विभाग के मुताबिक यहां 65 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकतीं हैं.महाराष्ट्र सरकार ने चक्रवात 'शक्ति' से निपटने के लिए तैयारी के निर्देश जारी किए हैं. वहीं मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर हल्की से भारी वर्षा की आशंका है. 

इधर बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर और अरब सागर में उठे चक्रवात की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जमकर बारिश हुई, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए, बनारस में सड़कों, घरों, स्कूलों और ऑफिसों में पानी भर गया. यहां के डीएम ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी. बनारस में बारिश का 125 साल का रिकॉर्ड टूट गया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

SHAKTI CYCLONEALERT ISSUED IN MAHARASHTRAHEAVY RAINSचक्रवाती तूफानCYCLONE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में इलेक्शन कमीशन की राजनीतिक दलों के साथ हाई लेवल मीटिंग खत्म, ये पार्टियां नहीं हुई शामिल

अब आधार कार्ड अपडेट कराना महंगा हुआ, बायोमेट्रिक और दस्तावेज सुधार के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे

H1B वीजा को लेकर 8 प्वॉइंट्स में खत्म करें कन्फ्यूजन

IND vs WI 1st Test: भारत ने तीन दिन में जीता टेस्ट, वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से हराया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.