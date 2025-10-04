महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान 'शक्ति' को लेकर अलर्ट जारी, तेज हवा के साथ भारी बारिश की आशंका - CYCLONE
Published : October 4, 2025 at 9:01 PM IST
मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कुछ जिलों में चक्रवात 'शक्ति' को लेकर अलर्ट जारी किया है. तूफान का खतरा शनिवार से मंगलवार 7 अक्टूबर के बीच है. ये चेतावनी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए जारी की गई है. मौसम विभाग के मुताबिक यहां 65 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकतीं हैं.महाराष्ट्र सरकार ने चक्रवात 'शक्ति' से निपटने के लिए तैयारी के निर्देश जारी किए हैं. वहीं मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर हल्की से भारी वर्षा की आशंका है.
इधर बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर और अरब सागर में उठे चक्रवात की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जमकर बारिश हुई, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए, बनारस में सड़कों, घरों, स्कूलों और ऑफिसों में पानी भर गया. यहां के डीएम ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी. बनारस में बारिश का 125 साल का रिकॉर्ड टूट गया है.