कोटा में बारिश में फिर बढ़ी मगरमच्छों की चहलकदमी...देखें वीडियो - 2 CROCODILES ENTER RESIDENTIAL AREA
Published : October 6, 2025 at 2:15 PM IST|
Updated : October 6, 2025 at 2:31 PM IST
कोटा: फिर हुई बरसात के साथ वाटर बॉडी से निकलकर मगरमच्छ आबादी क्षेत्र में पहुंचने लगे हैं. रविवार रात एक मगरमच्छ के कैथून तो दूसरा कोटा शहर के दाई मुख्य नहर के नजदीक बजरंग नगर की मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में पहुंच गया. दोनों मगरमच्छों को फॉरेस्ट टीम ने रात में रेस्क्यू किया. टीम पूरी रात काम करती रही. दोनों मगरमच्छों को चंबल नदी में छोड़ा गया. फॉरेस्ट टीम के वीरेंद्र सिंह हाडा ने बताया कि रविवार रात 11:00 बजे कैनाल के पास स्थित मल्टीस्टोरी में 5 फीट लंबा मगरमच्छ पहुंचा. उसे बड़ी मुश्किल से काबू में कर रेस्क्यू किया. तत्काल बाद कैथून से आठ फीट के मगरमच्छ की सूचना मिली. टीम कैथून पहुंची और 100 किलो वजनी मगरमच्छ को रेस्क्यू किया.