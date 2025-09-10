कोटा: शहर और आसपास जलाशयों से मगरमच्छ अक्सर बाहर निकल आते हैं. ये आबादी क्षेत्र में घुसते रहते हैं, जिससे दहशत फैल जाती है. इसके मद्देनजर कोटा में क्रोकोडाइल रेस्क्यू टीम तैनात की गई है. यह टीम जुट की बोरी, डंडे और रस्सियों के जरिए मगरमच्छ रेस्क्यू करती है. इस टीम ने बुधवार सुबह 7:30 कला तालाब मस्जिद के पास 7 फीट लंबा मगरमच्छ पकड़ा. बोरी, रस्सी और डंडे की मदद से करीब 80 किलो वजनी मगरमच्छ को कब्जे में कर चंबल नदी में छोड़ा. फॉरेस्ट टीम के प्रभारी वीरेंद्र सिंह हाडा ने बताया कि सूचना पर वन विभाग के रतिराम और दो होमगार्ड के साथ मौके पर पहुंचे. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को रेस्क्यू कर लिया.