Updated : July 22, 2025 at 11:20 AM IST

Published : July 22, 2025 at 11:14 AM IST

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

रायपुर: पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में आज कांग्रेस सड़कों पर उतर चुकी है. कांग्रेस ने आर्थिक नाकेबंदी कर सड़कों पर प्रदर्शन शुरु कर दिया है. कथित घोटाले के आरोपों में गिरफ्तार किए गए चैतन्य बघेल से ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है. कांग्रेस का आरोप है कि विष्णु देव साय सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है. वहीं भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि भूपेश बघेल की सरकार में जो घोटाले हुए उस सच को दबाने के लिए आर्थिक नाकाबंदी करने का ऐलान किया है. बीजेपी का आरोप है कि आर्थिक नाकाबंदी से आम आदमी को परेशानी हो रही है. कांग्रेस का आरोप है कि ये सरकार उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली बन गई है. छत्तीसगढ़ की वन और खनिज संपदा को लुटाने का काम कर रही है. बीजेपी का आरोप है कि जनता का ध्यान घोटाले से हटाने के लिए कांग्रेस ने आर्थिक नाकेबंदी कर लोगों को मुश्किलों में झोंक दिया है. रायपुर: पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में आज कांग्रेस सड़कों पर उतर चुकी है. कांग्रेस ने आर्थिक नाकेबंदी कर सड़कों पर प्रदर्शन शुरु कर दिया है. कथित घोटाले के आरोपों में गिरफ्तार किए गए चैतन्य बघेल से ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है. कांग्रेस का आरोप है कि विष्णु देव साय सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है. वहीं भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि भूपेश बघेल की सरकार में जो घोटाले हुए उस सच को दबाने के लिए आर्थिक नाकाबंदी करने का ऐलान किया है. बीजेपी का आरोप है कि आर्थिक नाकाबंदी से आम आदमी को परेशानी हो रही है. कांग्रेस का आरोप है कि ये सरकार उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली बन गई है. छत्तीसगढ़ की वन और खनिज संपदा को लुटाने का काम कर रही है. बीजेपी का आरोप है कि जनता का ध्यान घोटाले से हटाने के लिए कांग्रेस ने आर्थिक नाकेबंदी कर लोगों को मुश्किलों में झोंक दिया है.

Last Updated : July 22, 2025 at 11:20 AM IST