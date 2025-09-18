"वोट चोरी" के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी Live - RAHUL GANDHI PC LIVE

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 18, 2025 at 11:02 AM IST

Updated : September 18, 2025 at 11:46 AM IST

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित रहे है, जिसमें वह कथित "वोट चोरी" से जुड़े नए खुलासे कर सकते हैं. बता दें प्रेस कांफ्रेंस से पहले कांग्रेस के ऑफिशियल पेज पर एक वीडियो शेयर किया गया. इसमें लिखा कि कुर्सी की कुर्सी की पेटी बांध लीजिए. इसके साथ ही पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक क्लिप भी शेयर की गई है. ऐसे में लगभग ये तय माना जा रहा है कि इस बार भी राहुल वोट चोरी का ही मुद्दा उठाने वाले हैं. बता दें कि राहुल गांधी ने बीते एक सितंबर को पटना में ‘वोटर अधिकार यात्रा' के समापन के मौके पर ‘वोट चोरी' से जुड़े अपने पहले के खुलासे का हवाला देते हुए दावा किया था कि ‘‘एटम बम'' के बाद अब ‘‘हाइड्रोजन बम'' आने वाला है.
Last Updated : September 18, 2025 at 11:46 AM IST

