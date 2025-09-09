महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा से खास बातचीत-EXCLUSIVE INTERVIEW - CONGRESS LEADER ALKA LAMBA
Published : September 9, 2025 at 2:45 PM IST
नई दिल्ली: बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में पूरे समय 15 दिन तक शामिल रहीं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत की. राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से बिहार चुनाव में कांग्रेस को फायदा होगा? इसको लेकर अलका लांबा ने कहा कि राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा से बिहार और देश में जागरूकता आई है और इसका परिणाम आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा. अलका लांबा ने कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरा. उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कामकाज को सिरे से खारिज किया, उनके निशाने पर अरविंद केजरीवाल भी रहे.