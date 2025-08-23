डीग मेले में जल महल के रंगीन फव्वारे बने आकर्षण का केंद्र, देखिए वीडियो - DEEG MELA
Published : August 23, 2025 at 7:07 PM IST
डीग: शहर में चल रहे 10 दिवसीय श्री जवाहर प्रदर्शनी ब्रज यात्रा मेले में जल महलों में रंगीन फव्वारों का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए डीग शहर सहित अन्य क्षेत्रों से भी भारी संख्या में लोग पहुंचे. फव्वारों की रंगीन धाराओं ने आसमान में इंद्रधनुष सी छटा बिखेर दी, जिसे लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और पानी में खेलते हुए आनंद भी लिया. यह मेला हर वर्ष अगस्त माह में राजा-महाराजाओं के समय से लगातार लगता आ रहा है और इसमें प्रतिदिन नेहरू पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं. इस दौरान देश-विदेश से लोग यहां पहुंचते हैं. सुरक्षा की दृष्टि से जल महलों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया. हालांकि, इस बार फव्वारे देखने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही, फिर भी मेले का आकर्षण और रौनक बरकरार रही.