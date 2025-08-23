डीग मेले में जल महल के रंगीन फव्वारे बने आकर्षण का केंद्र, देखिए वीडियो - DEEG MELA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 23, 2025 at 7:07 PM IST

1 Min Read

डीग: शहर में चल रहे 10 दिवसीय श्री जवाहर प्रदर्शनी ब्रज यात्रा मेले में जल महलों में रंगीन फव्वारों का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए डीग शहर सहित अन्य क्षेत्रों से भी भारी संख्या में लोग पहुंचे. फव्वारों की रंगीन धाराओं ने आसमान में इंद्रधनुष सी छटा बिखेर दी, जिसे लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और पानी में खेलते हुए आनंद भी लिया. यह मेला हर वर्ष अगस्त माह में राजा-महाराजाओं के समय से लगातार लगता आ रहा है और इसमें प्रतिदिन नेहरू पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं. इस दौरान देश-विदेश से लोग यहां पहुंचते हैं. सुरक्षा की दृष्टि से जल महलों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया. हालांकि, इस बार फव्वारे देखने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही, फिर भी मेले का आकर्षण और रौनक बरकरार रही.

For All Latest Updates

TAGGED:

JAWAHAR EXHIBITIONBRAJ YATRACOLORFUL FOUNTAINCULTURAL PROGRAMDEEG MELA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित ख़बरें

PARVATI RIVER DHOLPUR

मछली की जगह कांटे में फंस गया सांप, मच गया हड़कंप

August 20, 2025 at 2:53 PM IST
Devotees giving presentation in Nand Mahotsav

उदयपुर के जगदीश मंदिर में जन्माष्टमी की धूम, नंद महोत्सव में झूमे श्रद्धालु

August 16, 2025 at 8:33 PM IST
ट्रेन से गिरा बुजुर्ग

टला बड़ा हादसा: हरिद्वार एक्सप्रेस ट्रेन से गिरा पैसेंजर, आरपीएफ जवान बने देवदूत

August 16, 2025 at 2:00 PM IST
11 feet python entered the house

अजयसर गांव में 11 फीट के अजगर ने फैलाई दहशत, 3 घंटे चले रेस्क्यू के बाद पकड़ा

August 12, 2025 at 6:42 PM IST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या रुकेगा सरोगेसी का दुरुपयोग, जानें देखभाल से व्यापार तक, कानूनी और नैतिक अड़चनें

ऑनलाइन गेमिंग बिल को राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी, जानिए इसके उल्लंघन पर कितनी होगी सजा

उपराष्ट्रपति चुनाव में तेलुगु गौरव का तत्व अहम भूमिका में, इंडिया ब्लॉक को है उम्मीद

AIR कम तो आयुष के इन कोर्स में ले सकते हैं प्रवेश, 1 से 2 लाख रैंक तक मिलेगा एडमिशन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.