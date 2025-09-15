रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल के टॉयलेट में निकला जहरीला कोबरा, देखिए वीडियो - COBRA IN TOILET

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2025 at 7:42 PM IST

कोटा: एमबीएस हॉस्पिटल कैम्पस में स्थित रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल के टॉयलेट में जहरीला कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया. यह कोबरा करीब 5 फीट लंबा था और टॉयलेट के कमोड के अंदर से बाहर आया. डॉ. मुदित शर्मा ने बताया कि वे पीजी हॉस्टल के रूम नंबर 24 में रहते हैं. रात के समय सांप टॉयलेट में मिला. यह नाले या सीवर लाइन से कमोड में घुस आया होगा. सांप को देखकर उन्होंने स्नैक कैचर गोविंद शर्मा को बुलाया, जिन्होंने सावधानी से उसे रेस्क्यू किया. इसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना देकर सांप को जंगल में छोड़ दिया गया. इस घटना से हॉस्टल में रह रहे डॉक्टरों में भय व्याप्त है.

एमबीएस हॉस्पिटल में निकला सांपटॉयलेट में निकला सांपCOBRA FOUND IN THE TOILETOSTEL OF MBS HOSPITALCOBRA IN TOILET

