पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ...."निजी मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है? वह रात साढ़े बारह बजे कैसे बाहर गई? "लड़की एक निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा है. तीन हफ्ते पहले ओडिशा के एक समुद्र तट पर तीन लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था. ओडिशा सरकार ने क्या कार्रवाई की है? निजी मेडिकल कॉलेज के लिए कौन जिम्मेदार है? इस मामले पर पुलिस ही सबसे बेहतर ढंग से बात कर सकती है."

ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने इस घटना की निंदा की है.उन्होंने एक्स पर पोस्ट में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की .वहीं बीजेपी ने इसको लेकर प्रदर्शन किया.और ममता सरकार पर निशाना साधा.तो कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को घेरा है.

पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में एक मेडिकल की छात्रा से गैंगरेप की वारदात हुई. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. पीड़िता ओडिशा की रहने वाली है, जो एक निजी मेडिकल कॉलेज में सेकेंड इयर की छात्रा है. मेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप की ये वारदात 10 अक्टूबर की रात 8 से 9 बजे के बीच हुई. छात्रा अपने दोस्त के साथ खाना खाने के लिए हॉस्टल से बाहर गई थी. जहां दो-तीन लोग अचानक पहुंच गये, और छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया. इस बीच छात्रा का दोस्त मौके से भाग गया. पीड़िता के घर वालों को उसकी सहेली ने फोन कर घटना की जानकारी दी. पुलिस के मुताबिक छात्रा की हालत स्थिर है और उसकी मां उसके साथ है.