छत्तीसगढ़ के नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण LIVE - CG NEW MINISTERS SWEARING IN
Published : August 20, 2025 at 10:31 AM IST|
Updated : August 20, 2025 at 10:42 AM IST
1 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है. राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो रहा है. तीन नए मंत्री शपथ ले रहे हैं. राज्यपाल रमेन डेका मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं. शपथ ग्रहण से पहले साय कैबिनेट में 11 मंत्री थे. तीन नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण से अब कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 14 हो गई है. शपथ ग्रहण समारोह में सीएम साय, सभी कैबिनेट मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, सांसद बृज मोहन अग्रवाल सहित सभी विधायक, जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद है. शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल, सीएम ने नए मंत्रियों को शुभकामनाएं दी.
