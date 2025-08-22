छत्रपति संभाजीनगर में गणेश मूर्तियों की कीमत बढ़ी, फिर भी खरीदारों में उत्साह - GANESH PUJA 2025
By PTI
Published : August 22, 2025 at 3:16 PM IST
छत्रपति संभाजीनगर: गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त को शुरू हो रहा है. यह पर्व 10 दिनों तक चलता है. श्रद्धालु भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना करते हैं. छत्रपति संभाजीनगर के कुंभारवाड़ा में मूर्तिकार भगवान गणेश की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं. अभी तक मूर्ति तैयार नहीं हो पाने के बाबत उनका कहना था कि मूर्ति बनाने के सामान मिलने में देरी हुई. इससे बनाने का काम देरी से शुरू हुआ. इसलिए कम संख्या में मूर्ति बना रहे हैं.
मूर्ति बना रहे कलाकार ने कहा कि इतना माल नहीं है जितना होना चाहिए. पीओपी मूर्ति बंदी है. इसके लिए इसे बनाने का काम लेट से शुरू हुआ. उनका कहना था कि मूर्ति कम बनी हैं तो इस साल मार्केट में, रेट भी थोड़ा हाई रहेगा. कीमत ज्यादा होने के बाद भी अपनी मन पसंद डिजाइन की मूर्तियां खरीदने वालों की भीड़ लगी है.