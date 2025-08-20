रायपुर: छत्तीसगढ़ में बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंत्रिमंडल में तीन भाजपा विधायकों को शामिल किया गया, जिससे मंत्रिमंडल की संख्या 14 हो गई, जो मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करने संबंधी संवैधानिक प्रावधान लागू होने के बाद राज्य के इतिहास में सबसे अधिक है. साय मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी ने युवा ब्रिगेड को प्राथमिकता दी. तीनों बीजेपी नेता छत्तीसगढ़ के युवा चेहरे माने जाते हैं. गुरु खुशवंत साहेब छत्तीसगढ़ के आध्यात्मिक गुरु में गिने जाते हैं. वह युवा हैं और उन्हें कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का मंत्री बनाया गया है. सरकार ने गुरु खुशवंत साहेब को बड़ी जिम्मेदारी दी है. गजेंद्र यादव भी पहली बार विधायक बने और वे भी युवा हैं. उन्हें स्कूली शिक्षा मंत्री बनाया गया है. राजेश अग्रवाल को पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्रालय सौंपा गया है. छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष राहुल टिकरिया ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में इस मंत्रिमंडल विस्तार पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि साय सरकार ने युवाओं को तरजीह दी है. इससे सुशासन को बल मिलेगा. इससे प्रदेश में तेज गति से विकास का मार्ग भी खुलेगा. युवाओं को इस तरह मौका मिलना काफी खुशी की बात है. प्रदेश में विष्णुदेव साय की सरकार युवाओं के लिए भी काम कर रही है. हम लगातार युवाओं से जुड़े मुद्दे और पीएससी घोटाले पर हम काम कर रहे हैं. हमारी सरकार वैकेंसी भी निकाल रही है. प्रदेश में नौकरियां मिल रही है. कांग्रेस किस आधार पर आरोप लगाती है वह समझ से परे है. कांग्रेस ने तो सिर्फ 6 महीने पहले डिप्टी सीएम बनाया था.