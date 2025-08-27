बारिश में बही कार बनी परिवार के लिए ताबूत, पति पत्नी समेत बच्चों की मौत, ड्राइवर का हुआ रेस्क्यू - FLOOD IN BASTAR

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 27, 2025 at 2:43 PM IST

2 Min Read

जगदलपुर : बस्तर में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है. जिसके कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं.ईटीवी भारत ने नेशनल हाईवे पर आई बाढ़ का मौके पर जाकर जायजा लिया.जहां एसडीआरएफ की टीम ने कार में फंसे परिवार का रेस्क्यू किया.जिसमें टीम ने उफनते  पानी को पार करके सबसे पहले ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला.लेकिन जब तक टीम कार तक पहुंचती कार और आगे बह गई.जिसमें फंसे रहने के कारण परिवार की मौत हो गई.

कार में फंसे रहने के कारण मौत : मूसलाधार बारिश के कारण NH 30 की सड़क कट गई. जिसमें जगदलपुर का एक परिवार फंस गया. परिवार सुकमा के लिए निकला था,लेकिन रास्ते में सड़क कटने के कारण उनकी कार बह गई. जिसमें से सिर्फ ड्राइवर को ही बचाया जा सका. कार में फंसने के कारण पति पत्नी और दो मासूम बच्चों की मौत गई.जिनके शवों को देर शाम को बाहर निकाला गया.चारों के शवों को डिमरापाल अस्पताल भेजा गया बताया जा रहा है कि वे तमिलनाडु के निवासी हैं. जगदलपुर शहर में रह रहे थे.

कई गांव हुए जलमग्न : बाढ़ के कारण बस्तर जिले के कई गांव जलमग्न हो गए हैं. मांदर गांव के 85 मकान पानी में डूबे. जिनमें से 15 लोगों को SDRF की टीम ने नाव से रेस्क्यू किया. वहीं 6 लोगों का रेस्क्यू वायुसेना के हेलीकॉप्टर से किया गया. मांदर गांव में ही राहत शिविर केंद्र बनाकर बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाई जा रही है. 

जगदलपुर दंतेवाड़ा रूट प्रभावित: जगदलपुर दंतेवाड़ा मार्ग में बागमुंडी पनेडा के पास सड़क टूट गई है. जिससे आवागमन में परेशानी है. हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही जा रही है. एनएच 30 की सड़क कटने से पिछले 24 घंटे से आवागमन बाधित है.

बस्तर में भीषण बाढ़, कार सहित बहे परिवार की दर्दनाक मौत, सीएम साय ने ली राहत और बचाव की जानकारी

बीजापुर में भारी बारिश का कहर, 100 गांवों का जिले से टूटा संपर्क, कई जगह लोग फंसे
बस्तर में मूसलाधार बारिश से तबाही, दंतेवाड़ा में बाढ़ जैसे हालात, हाई अलर्ट घोषित

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

