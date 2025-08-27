जगदलपुर : बस्तर में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है. जिसके कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं.ईटीवी भारत ने नेशनल हाईवे पर आई बाढ़ का मौके पर जाकर जायजा लिया.जहां एसडीआरएफ की टीम ने कार में फंसे परिवार का रेस्क्यू किया.जिसमें टीम ने उफनते पानी को पार करके सबसे पहले ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला.लेकिन जब तक टीम कार तक पहुंचती कार और आगे बह गई.जिसमें फंसे रहने के कारण परिवार की मौत हो गई.

कार में फंसे रहने के कारण मौत : मूसलाधार बारिश के कारण NH 30 की सड़क कट गई. जिसमें जगदलपुर का एक परिवार फंस गया. परिवार सुकमा के लिए निकला था,लेकिन रास्ते में सड़क कटने के कारण उनकी कार बह गई. जिसमें से सिर्फ ड्राइवर को ही बचाया जा सका. कार में फंसने के कारण पति पत्नी और दो मासूम बच्चों की मौत गई.जिनके शवों को देर शाम को बाहर निकाला गया.चारों के शवों को डिमरापाल अस्पताल भेजा गया बताया जा रहा है कि वे तमिलनाडु के निवासी हैं. जगदलपुर शहर में रह रहे थे.

कई गांव हुए जलमग्न : बाढ़ के कारण बस्तर जिले के कई गांव जलमग्न हो गए हैं. मांदर गांव के 85 मकान पानी में डूबे. जिनमें से 15 लोगों को SDRF की टीम ने नाव से रेस्क्यू किया. वहीं 6 लोगों का रेस्क्यू वायुसेना के हेलीकॉप्टर से किया गया. मांदर गांव में ही राहत शिविर केंद्र बनाकर बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाई जा रही है.

जगदलपुर दंतेवाड़ा रूट प्रभावित: जगदलपुर दंतेवाड़ा मार्ग में बागमुंडी पनेडा के पास सड़क टूट गई है. जिससे आवागमन में परेशानी है. हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही जा रही है. एनएच 30 की सड़क कटने से पिछले 24 घंटे से आवागमन बाधित है.