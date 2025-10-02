उत्तर प्रदेश के संभल में मदरसे, मैरिज हॉल पर बुलडोजर एक्शन, ड्रोन से निगरानी, भारी पुलिस तैनात - BULLDOZER ACTION

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 2, 2025

उत्तर प्रदेश के संभल में बुलडोजर चला. रायबुजुर्ग गांव में अवैध जमीन से कब्जे को 4 बुलडोजर की मदद से गिरा दिया. मदरसा, मजार और मैरिज हॉल को ध्वस्त कर दिया गया. अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने 30 दिन का नोटिस दिया था. फिर गुरुवार दशहरे के दिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई.बुलडोजर की कार्रवाई देख गांव के लोग खुद ही एक मस्जिद को हटाने में जुट गए. ये मस्जिद खाद के गड्ढे पर अवैध तरीके से बनाई गई थी.लोगों ने मस्जिद को हटाने के लिए 4 दिन की मोहलत मांगी.जिसे डीएम ने मान लिया.सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है.जिसमें ईदगाह, मदरसे, मजार भी शामिल हैं. 7 महीने, 7 जिलों में भारत नेपाल सीमा तक 130 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया.198 प्रॉपर्टी सील की गई हैं .और 223 संपत्ति मालिकों को नोटिस दिया गया है.

BULLDOZER ACTIONSAMBHAL BULLDOZER ACTIONएक्शन में बुलडोजरBULLDOZER ACTION IN MOSQUEBULLDOZER ACTION

